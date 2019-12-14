Три оренбургские школы стали лауреатами всероссийского конкурса

Оренбург, 14 декабря. Три образовательных учреждения Оренбургской области стали лауреатами всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2019».

В список лауреатов конкурса вошли детская школа искусств Новотроицка, детско-юношеская спортивная школа №2 Оренбурга и гимназия города Гая. Финал конкурса прошел в Петербурге на Невской образовательной ассамблее.

Участие в мероприятии приняли более 260 специалистов из более 9,5 тысячи образовательных учреждений. Жюри конкурса отобрало 500 лучших заведений, пишет RIA56.

Оренбургские школы получили медали «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019» и дипломы, подписанные членами оргкомитета. Руководители образовательных учреждений получили знаки «Эффективный руководитель — 2019».