Напавший на прохожих мужчина в Оренбурге оказался невменяемым, сообщили в полиции

Оренбург, 12 декабря. Полиция Оренбурга прокомментировала инцидент на остановке «23 микрорайон» на проспекте Гагарина в среду, 11 декабря. Мужчина напал на прохожих с холодным оружием.

В МУ МВД «Оренбургское» сообщили, что нападавший был невменяемым. Мужчина напал на горожан с холодным оружием в руках, которое он украл в подземном переходе. Он бросался на прохожих, разбил двери ларька и повредил припаркованный автомобиль, сообщает RIA56.

Полицейским удалось задержать нападавшего, его доставили в отдел полиции в невменяемом состоянии. Прибывшая бригада медиков определила мужчину в психиатрическую больницу. В настоящий момент полиция проводит проверку поступивших от граждан заявлений.

Ранее сообщалось, что полиция Оренбурга передала конфискованных краснокнижных черепах Тestudo Союзу зоопарков и аквариумов России. Животных разместят в зоопарках для возможного лечения и дальнейшей реабилитации.