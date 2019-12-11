Полиция Оренбурга передала конфискованных краснокнижных черепах зоозащитникам

Оренбург, 11 декабря. Полиция Оренбурга передала конфискованных краснокнижных черепах Тestudo Союзу зоопарков и аквариумов России. Об этом заявил директор по науке Южного парка птиц «Малинки» Ростовской области Николай Усик.

Животных разместят в зоопарках для возможного лечения и дальнейшей реабилитации. В настоящее время черепахам ничего не угрожает, передает Риа56.

Ранее сообщалось, что российские таможенники конфисковали 4,1 тыс. сухопутных черепах вымирающего вида, которых злоумышленники пытались контрабандой провезли в Россию из Казахстана. Более двух месяцев особи содержались в корпусе ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.

Установлено, что пресмыкающихся перевозили в мешках под видом капусты. Рыночная стоимость животных по разным данным оценивается от 5 до 8,9 млн рублей. По данному делу была задержана гражданка Казахстана и житель Саракташского района Оренбургской области.

Отметим, что среднеазиатские сухопутные черепахи защищены конвенции о международной торговле животными, находящимися под угрозой исчезновения. Пока «живой товар» находился на таможне, российские сотрудники кормили их капустой и поили водой.