Киркоров в Оренбурге встретился с победителем шоу «Голос. Дети»

Оренбург, 28 ноября. Российский певец Филипп Киркоров во время концерта в Оренбурге встретился с победителем пятого сезона проекта «Голос. Дети» Рутгером Гарехтом.

Король российского шоу-бизнеса 26 ноября выступил в столице Оренбургской области. Публика его встретила аплодисментами и цветами.

За кулисами Киркоров пообщался с юным музыкантом Рутгером Гарехтом. Киркоров дал ему автограф и рассказал о том, как держаться на сцене.

«Рутгер — невероятно талантливый, харизматичный, очень светлый и солнечный артист», — написал певец в соцсетях, его комментарий приводит Ria56.

Он также добавил, что всегда готов помочь молодому артисту. Киркоров раскрыл секрет, что они с Рутгером готовят совместный проект.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась фотография лысого Киркорова без бороды. Фанаты не узнали певца на черно-белом снимке. Многие понравился новый образ короля российской эстрады.