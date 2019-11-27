Британский консул заинтересовался сотрудничеством с Оренбургом

Оренбург, 27 ноября. Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл заявил, что заинтересован сотрудничеством с Оренбургом. Об этом дипломат сказал на встрече представителями городской власти.

Иностранный гость встретился с министром культуры Оренбургской области Евгением Шевченко и замглавы Оренбурга Дмитрием Кулаковым. Он пригласил чиновников на 25-летие британского консульства в Екатеринбурге, которое исполняется в 2020 году.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества и развитие двусторонных связей по линии спорта и культуры. Дьюэлл добавил, что у него сложилось приятное впечатление об Оренбурге, пишет Ria56.

Накануне британец посетил Оренбургский государственный университет. Он презентовал руководству вуза и студентам программу Chevening Scholarships, которая позволит получить образование в Британии.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге состоялся международный экономический форум «Оренбуржье — сердце Евразии».