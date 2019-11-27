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Новогоднюю елку установили в центре Оренбурга

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Новогоднюю елку установили в центре Оренбурга

Оренбург, 27 ноября. Новогоднюю елку установили в парке культуры имени 50-летия СССР в Оренбурге, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рабочие установили каркас 22-метровой елки, украшение новогодней красавицы еще не завершено. Как отмечают власти Оренбурга, ели устанавливают в других районах города.

Столицу Оренбургской области украсят хвойные, набивные и световые елки, пишет Ria56.

Подготовка в Новому году началась во всех регионах России. Ранее сообщалось, что в Кемерово установили елку стоимостью 18 миллионов рублей.

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