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Пять человек погибли при столкновении фуры и минивэна под Оренбургом

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Пять человек погибли при столкновении фуры и минивэна под Оренбургом

Оренбург, 24 ноября. Пять человек стали, согласно предварительным данным, жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза и минивэна на трассе в Оренбургской области, среди погибших один ребенок. Об этом рассказали журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления министерства внутренних дел.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, при столкновении грузовика и минивэна погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний.

На месте работают экстренные службы, выясняются причина и обстоятельства смертельной аварии.

Как уточняет ТАСС, трое пострадавших в ДТП под Оренбургом доставлены в медицинское учреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.

Другие подробности аварии в настоящее время не приводятся.

В распоряжении ФАН оказались фото с места аварии.

Пять человек погибли при столкновении фуры и минивэна под Оренбургом

Пять человек погибли при столкновении фуры и минивэна под Оренбургом

Пять человек погибли при столкновении фуры и минивэна под Оренбургом

Как сообщала «Газета.Ru», накануне пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КамАЗа в Северной Осетии.

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Источник: ТАСС
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