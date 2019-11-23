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Экономика

Власти Оренбургской области пообещали бюджетникам рост зарплат до 41 тысячи рублей

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Власти Оренбургской области пообещали бюджетникам рост зарплат до 41 тысячи рублей

Оренбург, 23 ноября. Заработная плата работников бюджетной сферы к 2024 году увеличится до 41,8 тысячи рублей. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической политики Заксобрания Оренбургской области.

Представители комитета озвучили прогноз социально-экономического развития региона. В документе также указывается, что в 2020 году сотрудникам сферы образования и медицины будут платить на 6,5% больше.

Зарплаты работников в сфере добычи полезных ископаемых повысится на 7%. В обрабатывающем производстве зарплаты вырастут на 6,1%.

Для аграриев сделают прибавку на 5%, пишет РИА56. По данным Заксобрания Оренбургской области, средняя зарплата бюджетников составляет 29,3 тысячи рублей.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер на полях международного экономического форума рассказал о развитии региона. Он отметил, что власти направили в министерство экономического развития России заявку на получение статуса особой экономической зоны.

Паслер считает, что это могло быть дать толчок развитию экономики региона, привлечь новых инвесторов.

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