Выставка «Мост культуры» открылась на экономическом форуме в Оренбурге

Оренбург, 23 ноября. Картины художников из Оренбурга и Екатеринбурга представили на выставке «Мост культуры», инициаторами которой стали нефтяная компания «Сладковско-Заречное» и Тюльганский машиностроительный завод.

Подготовка к выставке велась несколько месяцев. По словам члена совета директоров завода Романа Андреященко, за два дня форума экспозицию посетили сотни участников конференции и горожане.

Выставка состоит из 39 полотен, в том числе работы Татьяны Черных, картины Григория Лесухина и Геннадия Шаройкина и других известных современных художников, пишет издание РИА56.

Напомним, что международный экономический форум «Оренбуржье — сердце Евразии» стартовал в Оренбурге 21 ноября. В нем приняли участие более трех тысяч человек, среди них иностранные гости из 12 стран мира.

В рамках работы форума глава региона Денис Паслер заявил, что Оренбургская область претендует стать особой экономической зоной.