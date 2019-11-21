Оренбургская область может стать особой экономической зоной

Оренбург, 21 ноября. Власти Оренбургской области готовят заявку на создание особой экономической зоны, об этом заявил глава региона Денис Паслер в рамках Международного экономического форума Оренбуржье — сердце Евразии».

21 ноября в Оренбурге стартовал международный форум, участниками которого стали более трех тысяч человек из регионов России и 12 стран мира.

«Мы обсуждаем с Минэком РФ получение статуса особой экономической зоны на территории Оренбургской области», — сказал Паслер на полях форума, его слова приводит Ria56.

Глава Оренбуржья отметил, что ведомство поддержало предложение. Теперь заявку региона должны рассмотреть члены правительства.

Он пояснил, что концепция экономической зоны ориентирована на нефтегазодобывающую отрасль. Резиденты могут получить налоговые льготы и другие особые условия работы в Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область заняла 12-ю строчку рейтинга лучших регионов по трудоустройству для пенсионеров.