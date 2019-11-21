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Экономика

Международный экономический форум стартовал в Оренбурге

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Международный экономический форум стартовал в Оренбурге

Оренбург, 21 ноября. Международный экономический форум «Оренбуржье – сердце Евразии» стартовал в  Оренбурге 21 ноября. 

Темой форума стала евразийская интеграция и развитие экономических связей. На открытии конференции выступил вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

«В России реализуются 12 нацпроектов и такие же проекты реализуются в странах евразийского сообщества — Казахстане, Белоруссии, Узбекистане», — сказал представитель регионального правительства, его цитирует Ria56.

В форуме принимают участие более трех тысяч человек из 12 стран мира. В первый день конференции откроется центр «Мой бизнес» и состоится пленарное заседание.

Запланировано более 30 мероприятий, в том числе презентации и выставки, панельные дискуссии для представителей бизнес-сообщества.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Москве состоится форум финансовой грамотности для женщин. Ожидается большое число участников программы «Стань богатой — 2019».

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