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Оренбуржье вошло в рейтинг лучших регионов РФ для трудоустройства пенсионеров

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Оренбуржье вошло в рейтинг лучших регионов РФ для трудоустройства пенсионеров

Оренбург, 19 ноября. Оренбургская область заняла 12-ю строчку в рейтинге регионов России по привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Исследования провели сотрудники РИА Новости. Рейтинг был составлен на основе данных Росстата об уровне занятости пенсионеров, безработицы, с учетом времени на поиск работы, уровня заработной платы  и тд.

По данным СМИ, легче всего найти работу в Москве и Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. Оренбургская область набрала в рейтинге 56,6 балла, уступив Крыму, пишет Ria56.

Сложнее всего пенсионерам найти работу в Республике Тыва, Чечне, на Алтае и в Карелии. Некоторые регионы не попали в список из-за отсутствия актуальных данных.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область заняла 79-ю строчку рейтинга по экологической безопасности. Регион улучшил свои позиции в национальном рейтинге, поднявшись с 81 места.

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