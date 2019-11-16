Паслер открыл современную молочную ферму в Оренбуржье

Оренбург, 16 ноября. Молочную ферму на 400 голов крупного рогатого скота открыли в селе Камышино в Оренбургской области.

На открытии хозяйства в колхозе «Красногорский» присутствовал губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

«Это важно для экономики области, для развития сельских территорий», — отметил Паслер, его слова передает Ria56.

Глава региона пообещал, что власти будут поддерживать сельскохозяйственные предприятия. Он напомнил, что в 2019 году на развитие молочного животноводства выделили свыше 280 млн рублей.

Руководство колхоза «Красногорский» модернизировало животноводческие площади. Здесь появились два коровника, молочно-доильный блок, климатическая установка и поилка для скота.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области появится система экологического контроля.