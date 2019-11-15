Паслер анонсировал систему экологического контроля в Оренбургской области

Оренбург, 15 ноября. Единая система экологического контроля появится в Оренбургской области, заявил губернатор региона Денис Паслер.

Руководство Оренбуржья и надзорные органы приняли участие в выездном совещании в Сакмарском районе. Денис Паслер осмотрел нефтеналивные площадки предприятий «РОСТА-Терминал» и «Преображенскнефть», которые, предположительно, нарушают экологические нормы.

«Ответственность этих организаций должна быть повышенной, поскольку они находятся вблизи населенных пунктов», — прокомментировал глава региона, его слова приводит Ria56.

Прокурор Оренбуржья Сергей Берижицкий отметил, что в регионе довольно напряженная экологическая обстановка. По его словам, необходимо разработать единый порядок действий в случае фиксации предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Денис Паслер поддержал это предложение.

Ранее сообщалось, что в 2019 году власти Оренбургской области выделили на поддержку сельскохозяйственного комплекса более 3,6 млрд рублей.