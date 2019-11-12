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Власти выделили более 3,6 млрд рублей на поддержку аграриев Оренбуржья

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Власти выделили более 3,6 млрд рублей на поддержку аграриев Оренбуржья

Оренбург, 12 ноября. Более 3,6 млрд рублей выделили на поддержку аграриев Оренбургской области в 2019 году, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Балыкин.

Сельхозпроизводители должны завершить уборочную кампанию и обеспечить полноценную зимовку скота, добавил чиновник. Также предстоит закупить минеральные удобрения и подготовить семена на будущий год.

Министр призвал не допустить снижение поголовья крупнорогатого скота 

«Обеспечить скот кормами, увеличить площади под выращивание сенажных культур и кукурузы на кормовые цели», — подчеркнул Балыкин, его цитирует Ria56.

Он добавил, что в Оренбургской области готовят список объектов в сельской местности, которые благоустроят в 2020 году. Речь идет о создании зон отдыха, детских и спортивных площадок, освещении улиц, устройстве ливневых стоков.

Ранее сообщалось, что в Оренбургский областной онкологический диспансер поступило современное диагностическое оборудование.

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