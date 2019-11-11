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Современное оборудование поступило в онкологический диспансер в Оренбурге

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Современное оборудование поступило в онкологический диспансер в Оренбурге

Москва, 11 ноября. Новое оборудование для диагностики поступило в онкологический диспансер Оренбургской области. 

Медики могут обследовать пациентов с помощью эндовидеоскопических комплексов. Они позволяют провести исследования пищевода, желудка, толстой кишки, дыхательной системы, пишет Ria56.

В клинику поступили аппараты для рентгена, четыре устройства искусственной вентиляции легких, мониторы слежения за состоянием пациентов. Важное приобретение диспансера — гамма-камеры, которые способны выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

Ранее эксперты назвали факторы, которые увеличивают риск развития рака кишечника и молочной железы. Это курение, чрезмерное употребление спиртных напитков, долгое нахождение под палящим солнцем, частое посещение солярия.

Врачи советуют регулярно проходить медицинские осмотры. Особенно это касается женщин старше 40 лет.

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