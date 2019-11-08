Продукты питания и промтовары представят казахстанские бизнесмены в Оренбурге

Оренбург, 8 ноября. Бизнесмены привезут в Оренбург продукты питания и товары из Казахстана. Выставка откроется 14 ноября в отеле Hilton Garden Inn.

Казахстанские предприниматели пригласили оренбургских коллег на встречу для развития деловых отношений. Мероприятие организовано при поддержке Внешнеторговой палаты Казахстана и Торгово-промышленной палаты Оренбургской области.

На стенде Казахстана представят молочную продукцию из Актюбинской области, мясо птицы и колбасные изделия из Алматинской области, швейную продукцию из Алматы, пишет Ria56.

Накануне в Омске состоялся Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором приняли участие лидеры двух государств. Владимир Путин призвал развивать кооперацию в промышленном секторе.