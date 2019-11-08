Оренбург, 8 ноября. Более 11 километров дорог отремонтируют в Орске в 2020 году, сообщили в городской администрации.

Ремонт дорожного полотна будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На его реализацию выделят 200 млн рублей.

Глава Орска Василий Козупица договорился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером о выделении финансирования. Планируется отремонтировать участки проезжей части на Союзной, Перегонной, Тобольской, Краснознаменной улицах.

По словам Козупицы, проектные работы должны быть завершены в ближайшее время. Власти Орска определят подрядчика до конца года, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил разобраться с проблемой занижения цен на тендерах по строительству дорог. Это отражается на качестве трасс.