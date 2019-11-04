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Паслер в День народного единства напомнил оренбуржцам об идеалах отцов

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Паслер в День народного единства напомнил оренбуржцам об идеалах отцов

Оренбург, 4 ноября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем народного единства.

Праздник, который в России отмечают 4 ноября, стал символом объединения гражданских сил страны ради лучшего будущего. Он означает патриотизм, преданность россиян своей стране и идеалам отцов и дедов.

«Наша общая задача – сохранить единство многонационального народа России, защитить национальные интересы, развивать и укреплять свой регион и страну», — отметил Паслер, его слова приводит Ria56.

К поздравлениям присоединился полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что День народного единства напоминает о героическом прошлом страны и учит новые поколения быть стойкими и сильными духом людьми.

4 ноября по всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные событиям 1612 года. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского прогнало польских интервентов из Москвы.

Ранее сообщалось, что с Днем народного единства петербуржцев поздравил губернатор Александр Беглов.

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