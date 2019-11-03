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Участник проекта «Голос» из Оренбуржья рассказал о работе со Шнуровым​​​​​​​

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Участник проекта «Голос» из Оренбуржья рассказал о работе со Шнуровым​​​​​​​

Оренбург, 3 ноября. Вокалист из Оренбургской области Ильдар Абдуллин рассказал, как ему работается с членом жюри проекта «Голос» одиозным музыкантом Сергеем Шнуровым.

Выпускник Оренбургского института искусств имени Ростроповичей сказал, что они со Шнуровым уже начали работу над композицией. Песню, название которой держат в секрете, Абдуллин исполнит на этапе «Поединки».

По словам вокалиста, Шнуров активно работает со своей группой. Он дает советы и вносит коррективы, когда кто-то из его подопечных не справляется с заданием.

«Атмосфера в команде очень доброжелательная, мы общаемся с ребятами по-дружески. Сергей Шнуров уделяет одинаковое время всем участникам»,– рассказал участник шоу, его цитирует Ria56.

Ильдар Абдуллин родом из города Гай Оренбургской области. Он признался, что дома у него спокойная обстановка. Здесь он сможет собраться с мыслями перед новым выступлением.

На слепых прослушиваниях Сергей Шнуров был одним из первых, кого покорил Абдуллин своим голосом. Он спел I Put A Spell On You Скримин Джея Хоукинса. Лидер «Ленинграда» заявил, что сам учился на песнях Хоукинса и пообещал «найти общий язык» с вокалистом.

Талантливого молодого человека также отметили другие члены жюри «Голоса» — Валерий Сюткин и Полина Гагарина. Они уверены, что у Абдуллина есть шанс на победу.
 

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