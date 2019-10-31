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Власти Оренбургской области рассказали о проекте сохранения лесов

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Власти Оренбургской области рассказали о проекте сохранения лесов

Оренбург, 31 октября. Почти 100 млн рублей направили на реализацию проекта «Сохранение лесов» в Оренбургской области. Об этом сообщил врио министра лесного хозяйства Юрий Гончаров.

Более 73 млн рублей власти Оренбургской области вложили в модернизацию лесопожарной и лесохозяйственной техники. Гончаров добавил, что в данном секторе сильно износилась спецтехника.

«Работа школьных лесничеств неоценима в развитии лесного хозяйства Оренбуржья», — прокомментировал замглавы департамента лесного хозяйства ПФО Сергей Ковалев, его цитирует Ria56

Школьники вносят большой вклад в сохранение природы родного края. Круглый год они высаживают деревья, убирают лес, очищают источники воды.

Ранее власти Московской области сообщили о восстановлении трех тысяч гектаров леса. В некоторых лесничествах Подмосковья опережают план по посадке деревьев.

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