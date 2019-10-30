Оренбургские школьники выступили на фестивале «Белая трость» в Кремле

Оренбург, 30 октября. Ученики школы-интерната № 2 приняли участие в фестивале «Белая трость», который прошел в Кремлевском дворце.

Восьмиклассники Марат Курмакаев и Семен Васильев выступили с музыкальными номерами на концерте, посвященном Международному дню слепых. Мальчики несколько лет занимаются вокалом в детской музыкальной школы № 5 Оренбурга.

Директор школы-интерната Ирина Малютина рассказала, что школьники очень довольны своей поездкой. Они спели на одной из лучших сцен страны вместе со звездами отечественой эстрады, пишет Ria56.

В фестивале «Белая трость» приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) со всей России и из стран ближнего зарубежья.

Российские власти активно поддерживают мероприятия для людей с ОВЗ. Ранее в Оренбурге состоялся форум для людей с ОВЗ. С ними работали психологи и реабилитологи, лидеры общественных организаций и волонтеры.