Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Оренбургские школьники выступили на фестивале «Белая трость» в Кремле

30
0 Оставить комментарий

Оренбургские школьники выступили на фестивале «Белая трость» в Кремле

Оренбург, 30 октября. Ученики школы-интерната № 2 приняли участие в фестивале «Белая трость», который прошел в Кремлевском дворце.

Восьмиклассники Марат Курмакаев и Семен Васильев выступили с музыкальными номерами на концерте, посвященном Международному дню слепых. Мальчики несколько лет занимаются вокалом в детской музыкальной школы № 5 Оренбурга.

Оренбургские школьники выступили на фестивале «Белая трость» в Кремле

Директор школы-интерната Ирина Малютина рассказала, что школьники очень довольны своей поездкой. Они спели на одной из лучших сцен страны вместе со звездами отечественой эстрады, пишет Ria56.

В фестивале «Белая трость» приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) со всей России и из стран ближнего зарубежья.

Оренбургские школьники выступили на фестивале «Белая трость» в Кремле

Российские власти активно поддерживают мероприятия для людей с ОВЗ. Ранее в Оренбурге состоялся форум для людей с ОВЗ. С ними работали психологи и реабилитологи, лидеры общественных организаций и волонтеры.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров