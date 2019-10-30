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«Мисс Оренбуржье» стала членом правительства Мурманской области

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«Мисс Оренбуржье» стала членом правительства Мурманской области

Оренбург, 30 октября. Министром информационной политики Мурманской области назначена уроженка Оренбурга Александра Кондаурова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил новый состав правительства региона. Одним из министров стала 28-летняя оренбурженка. Кондаурова известна участием в конкурсах красоты.

«Мисс Оренбуржье» стала членом правительства Мурманской области

В 2008 году она завоевала титул «Мисс Оренбуржье», а затем стала «Юной Вице-мисс мира». Девушка закончила гимназию, училась в Оренбургском государственном университете.

До назначения в кабмине Мурманской области Кондаурова работала замначальника отдела по реализации проекта «ЖКХ и городская среда» в Минстрое России, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области откроется библиотека нового поколения. Современная читальня оснащена всем необходимым для комфортного времяпровождения.

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