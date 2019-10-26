МЧС в Оренбурге наградило школьника за спасение провалившегося под лед мальчика

Оренбург, 26 октября. Сотрудники МЧС по Оренбургской области наградили двенадцатилетнего школьника Максима Мезенцева за спасение друга.

Церемония награждения состоялась в рамках XI регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества». Мальчик получил медаль «За спасение погибающих на водах».

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Максим с друзьями играл на берегу реки Сакмара. Один из его приятелей провалился под лед и начал тонуть, пишет Ria56.

Максим бросился спасать тонущего мальчика, он помог ему выбраться на поверхность.

Ранее сообщалось, что на реке Ижора двое мужчин и ребенок провалились под лед. Один человек погиб, остальных удалось спасти.

Еще один инцидент произошел в Новгородской области, когда автомобиль провалился под лед на реке. Мужчина и ребенок погибли.