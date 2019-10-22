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Оренбургский митрополит освятил колокола для храма Пимена Угрешского

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Оренбургский митрополит освятил колокола для храма Пимена Угрешского

Оренбург, 22 октября. Митрополит Оренбургский Вениамин освятил 14 колоколов для строящегося храма в честь преподобного Пимена Угрешского в Оренбурге.

Самый большой из колоколов весит три с половиной тонны, на втором месте колокол весом 1,7 тонны. Священнослужители называют колокол «будильником», который выводит человека из духовной спячки.

В пресс-службе Оренбургской епархии рассказали, что храм начали строить в прошлом году. Культовое сооружение возводят на пересечении проезда Нижнего и улицы Прохоренко, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской областной библиотеке состоится литературный вечер, посвященный 205-летию со дня рождения русского поэта Михаила Лермонтова.

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