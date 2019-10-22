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Литературный вечер в честь 205-летия Лермонтова состоится в Оренбурге

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Литературный вечер в честь 205-летия Лермонтова состоится в Оренбурге

Оренбург, 22 октября. Литературный вечер «Последний сын вольности» в честь 205-летия со дня рождения Михаила Лермонтова состоится в Оренбурге.

Мероприятие состоится в Оренбургской областной библиотеке имени Крупской. Школьники и студенты познакомятся с творчеством известного русского поэта.

Для участников литературной гостиной подготовили книжную выставку. С лекцией о творчестве Лермонтова выступит кандидат филологических наук Виктория Межебовская, пишет Ria56.

5 декабря для оренбуржцев выступит звезда Парижской оперы Михаил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы пригласили пройти по любимым местам Михаила Лермонтова.

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