Литературный вечер в честь 205-летия Лермонтова состоится в Оренбурге

Оренбург, 22 октября. Литературный вечер «Последний сын вольности» в честь 205-летия со дня рождения Михаила Лермонтова состоится в Оренбурге.

Мероприятие состоится в Оренбургской областной библиотеке имени Крупской. Школьники и студенты познакомятся с творчеством известного русского поэта.

Для участников литературной гостиной подготовили книжную выставку. С лекцией о творчестве Лермонтова выступит кандидат филологических наук Виктория Межебовская, пишет Ria56.

5 декабря для оренбуржцев выступит звезда Парижской оперы Михаил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы пригласили пройти по любимым местам Михаила Лермонтова.