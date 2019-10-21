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Звезда Парижской оперы даст благотворительный концерт в Оренбурге

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Звезда Парижской оперы даст благотворительный концерт в Оренбурге

Оренбург, 21 октября. Благотворительный концерт звезды французской оперы Михаила Тимошенко состоится в Оренбурге 5 декабря. 

В этом году уроженец Оренбуржья Михаил Тимошенко стал победителем престижной оперной премии Wigmore Hall. Музыкальные критики пророчат солисту блестящее будущее.

Тимошенко даст концерт, средства от которого пойдут в пользу центра «Прикосновение». Организация занимается поддержкой людей с тяжелой инвалидностью в области, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что с 1 октября по 30 ноября в Петербурге проходит международный фестиваль «Цифровая опера».

До 24 октября в Оренбурге будут показывать польское кино в рамках фестиваля «Висла».

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