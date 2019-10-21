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Библиотека нового поколения откроется в Оренбургской области

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Библиотека нового поколения откроется в Оренбургской области

Оренбург, 21 октября. Первая библиотека нового поколения откроется в городе Сорочинске Оренбургской области.

В рамках национального проекта «Культура» расширили книжный фонд и обновили материльно-техническую базу библиотеки. Читатели также получил доступ к мобильной библиотеке ЛитРес.

Пользователи могут читать книги на букридерах и интерактивных досках. Внутри библиотеки создали современное дизайнерское пространство — уютные кресла, столы и полки для книг, яркая зона для детей.

Все издания оснастили штрих-кодами, которые облегчат обслуживание читателей, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась библиотека с интерьером по мотивам книг Льюиса Кэролла.

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