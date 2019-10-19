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Почти полмиллиона человек сделали прививки в Оренбуржской области

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Почти полмиллиона человек сделали прививки в Оренбуржской области

Оренбург, 17 октября. Почти полмиллиона прививок от гриппа сделали в Оренбургской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что в регионе нет эпидемии ОРВИ и гриппа. В школах не вводили карантин в связи с сезонной заболеваемостью.

По данным ведомства, более 22% населения сделали прививки. Более 22 тысяч человек сделали прививки за счет работодателя, пишет Ria56.

Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят мероприятия санитарно-карантинного контроля.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала прививочной кампании сделали более 1,5 млн прививок.

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