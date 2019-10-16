Вооруженную группу задержали в ресторане под Оренбургом

Оренбург, 16 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженную группу из восьми человек в одном из ресторанов под Оренбургом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Оренбургской области.

Задержание провели сотрудники полиции Оренбурга совместно с Росгвардией в рамках мероприятий по борьбе с организованной преступностью.

«Задержаны восемь человек, у них изъяты один охолощенный автомат Калашникова, три единицы травматического пистолета ПМ, травматический пистолет «ОСА», нож охотничий, раздвижная трость и кастет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

Отмечается, что также осмотрены и изъяты автомобили, принадлежащие задержанным.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия. В отношении двух задержанных составлены административные протоколы по статье о нарушении правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования взрывных устройств и пиротехнических изделий. Как сообщил источник РИА Новости, вооруженную группу задержали в ресторане «Кинто», который расположен в поселке Ростоши под Оренбургом.