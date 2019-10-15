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Международный фестиваль джаза «Евразия» пройдет в Оренбурге

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Международный фестиваль джаза «Евразия» пройдет в Оренбурге

Орегбург, 15 октября. Международный джазовый фестиваль «Евразия» имени Юрия Саульского состоится в Оренбурге.

Мероприятие пройдет с 18 по 20 октября в областной филармонии. На открытии выступит известный музыкальный квартет Давида Голощекина.

Музыканты из Петербурга представят программу «75 на 75». В этот же вечер выступит «Фонограф-Джаз-Квартет».

19 октября ожидается выступление двух известных коллективов: «Фортуна-брасс-бэнд» и трио Льва Кушнира. В один из вечеров на сцене появится американская певица Сай Смит, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге с 17 по 24 октября состоится фестиваль польского кино. Картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

С 21 по 26 октября в столице Оренбургской области пройдет молодежный форум «Рифей».

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