Международный фестиваль джаза «Евразия» пройдет в Оренбурге

Орегбург, 15 октября. Международный джазовый фестиваль «Евразия» имени Юрия Саульского состоится в Оренбурге.

Мероприятие пройдет с 18 по 20 октября в областной филармонии. На открытии выступит известный музыкальный квартет Давида Голощекина.

Музыканты из Петербурга представят программу «75 на 75». В этот же вечер выступит «Фонограф-Джаз-Квартет».

19 октября ожидается выступление двух известных коллективов: «Фортуна-брасс-бэнд» и трио Льва Кушнира. В один из вечеров на сцене появится американская певица Сай Смит, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге с 17 по 24 октября состоится фестиваль польского кино. Картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

С 21 по 26 октября в столице Оренбургской области пройдет молодежный форум «Рифей».