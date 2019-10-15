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Оренбург вошел в топ-10 лучших городов России по версии Варламова

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Оренбург вошел в топ-10 лучших городов России по версии Варламова

Оренбург, 15 октября. Известный российский блогер Илья Варламов включил Оренбург в десятку лучших городов страны. Рейтинг опубликован на Youtube-канале Варламова.

Варламов не первый год наблюдает за Оренбургом. Он считает, что в столице Оренбургской области можно какое-то время пожить и отдохнуть от суеты мегаполисов.

«Чудесный русский провинциальный город. Оренбург чем-то меня тронул, он мне очень понравился», — сказал блогер, его цитирует Ria56.

В рейтинге Варламова Оренбург обошел Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Владивосток, Краснодар и даже Сочи.

Впервые блогер побывал в Оренбурге в 2016 году и в шутку заметил, что последние 32 года прожил зря. Он посетовал, что десятки раз был в Омске и неоднократно летал в Уфу, но Оренбург остался без его внимания.

По словам Варламова, эта поездка стала для него настоящим открытием.

Ранее сообщалось, что город Соль-Илецк Оренбургской области включили в топ-5 лучших курортов с минеральными водами и лечебными грязями в России.

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