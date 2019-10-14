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Соль-Илецк вошел в топ-5 курортов с минеральными водами в России

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Соль-Илецк вошел в топ-5 курортов с минеральными водами в России

Оренбург, 14 октября. Город Соль-Илецк Оренбургской области вошел в пятерку лучших курортов с минеральными водами и грязями в России.

Рейтинг подготовило агентство «ТурСтат». Соль-Илецк стал одним их самых популярных мест в стране, он занял четвертое место в списке. Ежегодно его посещают до 1,4 млн человек.

На первом месте оказались курорты Ставропольского края — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. На втором месте находится Мацеста Краснодарского края, в тройке лидеров Белокуриха и Яровое Алтайского края.

В пятерку попали Марциальные воды Республики Карелия. Эксперты отмечают, что россияне отдыхают на таких курортах до двух недель.

Соль-Илецк вошел в топ-5 курортов с минеральными водами в России

Расходы на человека в день составляют до трех тысяч рублей. В десятку мест для оздоровления также вошли крымские Саки, пишет Ria56.

Напомним, что в Соль-Илецке реализуют инвестпроект о создании рекреационного кластера «Соленые озера». Он представляет собой комплекс отелей и оздоровительных центров, который сдадут в эксплуатацию через два года.

Строители возводят вокруг озер три корпуса, которые соединяются между собой переходами. В зданиях откроются бассейны, грязелечебница, кафе, гостиница для гостей.

Ранее специалисты «ТурСтат» сообщили, что Московская область вошла в топ-10 мест для яхтенного туризма. Лидерами рейтинга стали Петербург, Сочи, Севастополь.

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