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Оренбуржцы в Шанхае обсудят сотрудничество с китайскими предпринимателями

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Оренбуржцы в Шанхае обсудят сотрудничество с китайскими предпринимателями

Оренбург, 14 октября. Представители бизнес кругов Оренбургской области отправились с рабочим визитом в Шанхай, поездка проходит в рамках национального проекта о поддержке малого и среднего предпринимательства.

Встреча состоится с 14 по 17 октября в одном из крупнейших торгово-промышленных городов Китая. Поездку организовал Центр поддержки экспорта Оренбургской области.

Российские предприниматели представят в Китае свою продукцию и обсудят вопросы сотрудничества с китайскими партнерами, пишет Ria56. 

Ранее сообщалось, что большая делегация из Китая посетила Петербург. Иностранных гостей принимал глава города Александр Беглов.

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