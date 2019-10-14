Оренбуржцы в Шанхае обсудят сотрудничество с китайскими предпринимателями

Оренбург, 14 октября. Представители бизнес кругов Оренбургской области отправились с рабочим визитом в Шанхай, поездка проходит в рамках национального проекта о поддержке малого и среднего предпринимательства.

Встреча состоится с 14 по 17 октября в одном из крупнейших торгово-промышленных городов Китая. Поездку организовал Центр поддержки экспорта Оренбургской области.

Российские предприниматели представят в Китае свою продукцию и обсудят вопросы сотрудничества с китайскими партнерами, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что большая делегация из Китая посетила Петербург. Иностранных гостей принимал глава города Александр Беглов.