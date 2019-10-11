Более 30 человек заболели мышиной лихорадкой в Оренбургской области

Оренбург, 11 октября. Более 30 случаев заболевания геморрагической (мышиной) лихорадкой выявили в Оренбургской области в сентябре текущего года.

Опасным вирусом также заразился 13-летний мальчик. В общей сложности в Оренбурге заболели 19 человек, остальные заразились на территории Оренбургской области.

Среди больных, 80% — мужчины, сообщает сетевое издание Ria56. Большинство случаев заражения связано с отдыхом на природе, в быту и во время проведения сельскохозяйственных работ.

Врачи рассказали, что мышиной лихорадкой заражаются, если вирус вместе с экскрементами мышей попадает в дыхательные пути человека. Он быстро проникает в кровь и выделяет токсин, этот яд вреден для почек.

Обычно мышиную лихорадку путают с гриппом, но среди указывающих на лихорадку симптомов выделяют боль в почках и сыпь. Эксперты настоятельно рекомендуют при первых признаках болезни обращаться за помощью к медикам.

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