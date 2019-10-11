Учения ОМОН состоялись на полигоне в Оренбургской области

Оренбург, 11 октября. Учения ОМОН проходят на полигоне в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В полевом лагере правоохранители отрабатывают различные навыки. По словам замглавы ОМОН Росгвардии Оренбургской области Сергея Маштанова, бойцы преодолели «тропу разведчика», отработали стрельбу из огнестрельного оружия.

Они также проверили навыки оказания медицинской помощи и продемонстрировали тактико-специальную подготовку. Маштанов добавил, что ОМОН успешно выполнил поставленные задачи. Учения завершатся операцией по нейтрализации условной преступной группировки, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске в результате спецоперации задержаны подозреваемые в преступлениях террористической направленности. По данным ведомства, они занимались идеологической обработкой граждан в интересах ИГИЛ1 (группировка запрещена на территории России).

В Ижевске двое сотрудников Росгвардии спасли маленького ребенка от падения из окна.

1 Организация запрещена на территории РФ.