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«Россия» сократила число рейсов из Оренбурга в Москву

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«Россия» сократила число рейсов из Оренбурга в Москву

Оренбург, 11 октября. Авиакомпания «Россия» сократила рейсы в Оренбург в связи с переходом на зимний режим работы.

Вице-губернатор Оренбургской области Наталья Левинсон на заседании правительства пояснила, что сокращение рейсов — это ежегодная мера. Она связана со снижением пассажиропотока.

Дочерняя компания «Аэрофлота» планирует сократить рейсы из «Шереметьево» за счет передачи нескольких самолетов Boeing-737 лоукостеру «Победа». Из Оренбурга в российскую столицу летают самолеты компаний «Ираэро», Smartavia, «Пегас», Nordwind и «Аэрофлот», пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Химках Московской области были обнаружены тела двух молодых людей. По данным источника, они работали бортпроводниками на рейсах компании «Россия». Правоохранительны органы проводят проверку по факту гибели стюардов.

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