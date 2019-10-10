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Фестиваль польского кино «Висла» состоится в Оренбурге

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Фестиваль польского кино «Висла» состоится в Оренбурге

Оренбург, 10 октября. Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Оренбурге с 17 по 24 октября, сообщили организаторы.

Бесплатные показы начнутся в кинотеатре «Синема5». Фестивальную программу откроет драма «Фуга» Агнешки Смочиньской, премьера которой прошла в Каннах, пишет Ria56.

Польские режиссеры привезут для оренбуржских зрителей несколько документальных лент, среди которых «За пределом» режиссера Марты Прус. На фестивале представят несколько триллеров и комедий.

Фильмы будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами, вход свободный.

Ранее сообщалось, что с 21 по 26 октября в Оренбурге состоится образовательный форум для молодежи. На площадке мероприятия проведут тренинги, семинары личностного роста, мастер-классы ораторского искусства.

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