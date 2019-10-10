Оренбург, 10 октября. Образовательный форум «Рифей-2019» состоится в Оренбурге с 21 по 26 октября, сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет на базе оздоровительного комплекса «Янтарь», здесь соберутся около двухсот участников в возрасте от 18 до 35 лет. Форум организован, чтобы помочь реализоваться активной и талантливой молодежи региона.

На площадке форума выступят представители областного правительства, общественные деятели, журналисты, эксперты. Участников познакомят с социальным проектированием, управлении проектами.

Организаторы подготовили семинары и мастер-классы о выступлениях на публике, пишет издание Ria56.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Оренбурге закрывается форум для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них провели семинары о развитии лидерских качеств, мотивационные беседы.