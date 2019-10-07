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Форум для людей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Оренбурге

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Форум для людей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Оренбурге

Оренбург, 7 октября. Молодежный форум «Преодоление» для людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Оренбурге.

Форум проходит в центре «Янтарь» и продлится до 10 октября. Мероприятие проводится в рамках региональной программы «Социальная активность».

На площадке форума более 100 участников с ОВЗ, лидеры общественных организаций, добровольцы. Как рассказала врио главы департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина, молодежь с ОВЗ хочет иметь такие же возможности, как и остальные люди.

«Они хотят выигрывать гранты. У них есть желание, значит, мы должны их поддержать», – сказала Останина, ее цитирует Ria56.

С участникам форума будут работать специалисты по различным направлениям. Для них подготовили психологические тренинги, встречи с известными людьми.

Ранее сообщалось, что в Казани 9 октября откроется фестиваль реабилитационных программ для людей с особенностями психического и интеллектуального развития.

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