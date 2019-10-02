Финал музыкального конкурса «Золотые таланты» состоится в Оренбурге

Оренбург, 2 октября. Финал международного конкурса «Золотые таланты» с 12 по 15 декабря пройдет в Оренбурге, сообщили организаторы.

В конкурсе могут принять участие музыканты в возрасте до 18 лет и композиторы до 27 лет в номинациях: скрипка, виолончель и композиция. Конкурсные прослушивания состоятся в Оренбурге.

Лауреаты выступят на сцене Оренбургской областной филармонии в сопровождении Московского симфонического оркестра, пишет Ria56.

Победители получат стипендиальную поддержку на участие в различных конкурсах. Фестиваль «Золотые таланты» проходит с 2017 года при поддержке платформы АРТ-ОКНО.

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