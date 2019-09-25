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Оренбургский театр танца отправился на гастроли в Индию

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Оренбургский театр танца отправился на гастроли в Индию

Оренбург, 25 сентября. Детский театр танца «Щелкунчик» после победы на фестивале «Театральное Приволжье» уехал на гастроли в Индию.

Оренбургский театр стал финалистом регионального этапа фестиваля. Ребята представляют Россию на Третьем междунродном фольклорном фестивале в Индии.

Соперниками оренбуржских танцоров стали более 20 творческих коллективов из других стран мира. Россияне покажут на подмостках индийских театров шоу «Алые паруса».

«Щелкунчик» уже дважды становился участником международных фестивалей. В прошлом году танцоры выступали в Тайване, а в 2019 году успели съездить в Сербию, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что театр «Корона русского балета» организовал гастроли в ЮАР. Это уже восьмое выступление артистов российского балета в африканской республике.

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