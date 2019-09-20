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Бомбардировщики России и Китая уничтожили условного противника в Оренбуржье

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Бомбардировщики России и Китая уничтожили условного противника в Оренбуржье

Оренбург, 20 сентября. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 и китайские самолеты «Хун-6» уничтожили условного противника на этапе учений «Центр-2019».

Очередной этап учений состоялся на полигоне «Донгуз». В операции принимали участие самолеты России и Китая, они сбросили более 150 авиабомб. Бомбардировщиков сопровождали истребители МиГ-31.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что 20 истребителей Су-34 нанесли удары по ЗРК условного противника. Для преодоления систем ПРО военные применили комплекс «Хибины».

За учениями следили президент России Владимир Путин и глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что глава государства прибыл в Оренбургскую область вечером 19 сентября.

Он наблюдал за учениями в компании президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, вместе с которым пробовал хлеб, испеченный в армейском хлебопекарном блоке.

Ранее сообщалось, что ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на Новой Земле.

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