Подросток на мопеде сбил школьницу в Оренбургской области

Оренбург, 17 сентября. Подросток на мопеде сбил девятилетнюю девочку в поселке Майский, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел на улице Набережной, 17-летний парень наехал на школьницу. Девочка стояла на обочине дороги и не планировала переходить проезжую часть.

Пострадавшая получила травму головы, ее срочно госпитализировали. Медики оказали помощь школьнице амбулаторно и отпустили домой.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Петербурге молодой человек сбил пенсионера на велосипеде. Мужчина скончался через две недели после инцидента.