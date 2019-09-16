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Оренбуржец зарезал жену из-за перевернутой бочки с вином

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Оренбуржец зарезал жену из-за перевернутой бочки с вином

Оренбург, 16 сентября. Жителю Соль-Илецка грозит до 15 лет тюрьмы за убийство 56-летней супруги, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Преступление произошло 14 сентября. По данным следствия, 61-летний ранее судимый мужчина поссорился с женой. Поводом для ссоры стала перевернутая бочка с вином.

Мужчина предположил, что в этом виновата супруга. Он набросился на нее с ножом и нанес несколько ударов. Пострадавшая скончалась на месте, прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет Ria56. Ранее в Петербурге подрались два брата, конфликт нетрезвых мужчин закончился поножовщиной.

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