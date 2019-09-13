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Оренбуржье улучшило позиции в экологическом рейтинге регионов России

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Оренбуржье улучшило позиции в экологическом рейтинге регионов России

Оренбург, 13 сентября. Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала национальный экологический рейтинг по итогам лета 2019 года.

Оренбургская область занимает 79-ю строчку рейтинга, весной регион был на 81-й строчке. Самыми экологически благополучными регионами стали Тамбовская и Белгородская области, Алтайский край.

Отмечается, что летом заработали посты экологического контроля в селах Бородинское, Луговое и Ташла. Мониторинг воздуха выявляет продукты горения и сероводород.

Несколько постов появится в Сакмарском районе и в Оренбурге, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Москве состоялся Климатический форум, на котором обсуждалась экология российских городов.

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