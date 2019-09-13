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Суд в Оренбурге оштрафал коллекторов, будивших должников по ночам

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Суд в Оренбурге оштрафал коллекторов, будивших должников по ночам

Оренбург, 13 сентября. Суд Оренбурга оштрафовал на 50 тысяч рублей коллекторскую компанию, сотрудники которой массово рассылали сообщения должникам.

Коллекторы напоминали о долгах с 22.00 до 08.00, а также в выходные дни с 20.00 до 09.00. В сообщениях не указывалась информация о кредиторах.

Правоохранители возбудили административное дело. Судья согласился с позицией обвинения и назначил штраф. Коллекторы попытались обжаловать решение суда, но Оренбургский областной суд отклонил апелляцию, пишет Ria56.

Ранее суд оштрафовал московских коллекторов, которые постоянно звонили жителю Чебоксар и напоминали о долге его родственницы.

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