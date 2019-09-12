Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в Оренбурге

Оренбург, 12 сентября. Серьезное ДТП с участием автобуса произошло на 15-м километре объездной дороги в Оренбурге, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла утром 12 сентября, за рулем ПАЗ находился 29-летний водитель. По предварительной информации, он свернул с улицы Тихой и не справился с управлением.

Транспортное средство врезалось в фонарный столб. Одна пассажирка в салоне автобуса пострадала, ее госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что жителя Оренбурга приговорили к четырем годам колонии за изнасилование.