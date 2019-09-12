Ранее судимый оренбуржец изнасиловал знакомую

Оренбург, 12 сентября. Житель Оренбурга в состоянии алкогольного опьянения надругался над знакомой, угрожая ей убийством.

По данным следствия, утром 20 января ранее судимый злоумышленник находился в квартире женщины. Он поссорился со знакомой и воспользовался физическим превосходством, надругавшись над жертвой.

Пострадавшая сообщила в полицию об инциденте, ее слова подтвердила экспертиза. Мужчина не признал своей вины, его приговорили к четырем годам колонии строгого режима, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал женщину-предпринимателя в Петербурге.