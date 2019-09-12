Вандалы украли забор у памятника советским солдатам в Оренбуржье

Оренбург, 12 сентября. Полиция задержала двух жителей Медногорска по подозрению в похищении ограды у памятника советским солдатам, сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел в поселке Ракитянка. В полицию о краже ограды заявила сотрудница администрации Медногорска.

Правоохранители задержали мужчин 1974 и 1978 года рождения. Подозреваемые нигде не работают, ранее привлекались к уголовной ответственности.

У них изъяли четыре пролета ограждения, возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы, пишет Ria56.

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